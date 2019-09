Milan giovane e competitivo. Giampaolo può fare la differenza

Il compito di Marco Giampaolo non sarà per nulla facile quest’anno. Dovrà provare a riportare il Milan in Champions Legue con una rosa molto giovane. Ma c’è fiducia da parte della dirigenza che questa missione possa realizzarsi, considerando gli innesti effettuati in estate. Hernandez, Bennacer, Leao e lo stesso Rebic hanno migliorato il gruppo della passata stagione, e soprattutto il playmaker algerino viene considerato da tutti come un giocatore di grande talento. Attorno a lui ruoterà la stagione di tutto il Milan, e dovrà essere attento l’allenatore a inserire i nuovi per ottenere risultati nell’immediato. Il ko di Udine ha già rallentato il Milan nella corsa al quarto posto, ma è il gioco a dover migliorare. Pure con il Brescia ci sono stati momenti complicati che non sono andati giù al tecnico. Dunque i nuovi innesti serviranno a migliorare lo schema che ha in mente l’allenatore, e nel corso del tempo potrebbe passare anche al 4-3-3.

Gli esperimenti inizieranno oggi con la ripresa degli allenamenti, anche se Giampaolo non avrà tutti i giocatori a disposizione. Ben 15 saranno impegnati con le rispettive nazionali, e questo sarà sicuramente un problema per il lavoro che aveva in mente l’allenatore abruzzese. Tuttavia l’obiettivo del club è chiaro, sfruttare al massimo il potenziale della rosa per concorrere con le altre squadre per il quarto posto. “Abbiamo una buona rosa. Si vedrà nel tempo se abbiamo fatto bene o male, ma crediamo che ci siano giocatori che diventeranno importanti”, ha confessato Boban subito dopo aver concluso la sessione di mercato.