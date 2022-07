Milan, Giroud certezza dal dischetto: 22 rigori segnati su 23 tentati

MilanNews.it

Nell'amichevole di ieri tra ZTE e Milan, Olivier Giroud ha timbrato ancora una volta il cartellino segnando il momentaneo 3-1 su rigore. Tale segnatura non conta ai fini statistici delle reti su penalty, ma conferma l'attitudine del 9 francese a segnare sempre dal dischetto: per lui in carriera sono 22 rigori segnati su 23 tentati; l'unico errore risale al 26 settembre 2012 in una gara di Coppa quando vestiva la maglia dell'Arsenal.