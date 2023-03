Milan, Giroud è il più anziano ad aver realizzato almeno otto gol nei principali campionati europei

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio amaro per il Milan, che ha ottenuto soltanto un punto nel match pareggiato contro la Salernitana a San Siro. Per i rossoneri è andato in gol Olivier Giroud, arrivato a otto marcature complessive in Serie A. L'attaccante francese è diventato il giocatore più anziano con almeno otto gol nei principali campionati europei. A riferirlo è Opta.