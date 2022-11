Milan, Giroud il più anziano a raggiungere 20 gol in Champions League

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Eccezione nella giovane età delle reti rossonere in questa Champions League è Olivier Giroud, che con i due gol - uno all'andata, uno al ritorno - alla Dinamo Zagabria è diventato il giocatore più anziano a tagliare il traguardo delle 20 marcature in carriera in Champions League a 36 anni e 25 giorni d'età. È dal dicembre 2020, quando vestiva la maglia del Chelsea, che l'attaccante francese non va a segno per due match consecutivi della massima competizione europea.