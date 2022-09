Milan, Giroud titolare in 20 delle ultime 22 partite in Serie A: 9 gol e 3 assist per lui in queste partite

MilanNews.it

Olivier Giroud ha giocato da titolare ben 20 delle ultime 22 partite disputare dal Milan in Serie A fra l’inizio di questo campionato e la seconda parte dello scorso torneo. L’attaccante francese può essere considerato un vero e proprio punto fermo dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. La mancanza di vere alternative (vedi i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Divock Origi) e l’ottimo suo rendimento hanno contribuito a tutto ciò. Giroud in queste 22 partite prese in esame ha messo a segno 9 gol e fornito 3 assist vincenti ai compagni.