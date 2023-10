Milan, gli acquisti di quest'anno vengono utilizzati mediamente tre volte tanto rispetto a quelli dell'anno scorso

Dopo 10 partite ecco il confronto tra l'utilizzo dei nuovi acquisti della passata stagione e quelli arrivati quest'anno. Le sensazioni che arrivavano dal campo sono confermate dai numeri:

UTILIZZO NUOVI ACQUISTI MILAN 2023/24

- Marco Sportiello: 3 presenze (2 Serie A, 1 Champions League), 189 minuti giocati, 2 clean sheets.

- Marco Pellegrino: 0 presenze, 0 minuti giocati.

- Ruben Loftus-Cheek: 8 presenze (7 in Serie A, 1 in Champions League), 506 minuti giocati, 1 gol e 1 assist.

- Tijjani Reijnders: 10 presenze (8 in Serie A, 2 in Champions League), 794 minuti giocati, 2 assist.

- Yunus Musah: 8 presenze (6 in Serie A, 2 in Champions League), 409 minuti giocati, 1 assist.

- Christian Pulisic: 10 presenze (8 in Serie A, 2 in Champions League), 671 minuti giocati, 4 gol.

- Samuel Chukwueze: 9 presenze (7 in Serie A, 2 in Champions League), 290 minuti giocati.

- Luka Romero: 1 presenza (1 in Serie A), 21 minuti giocati.

- Noah Okafor: 9 presenze (8 in Serie A, 1 in Champions League), 254 minuti giocati, 2 gol.

- Luka Jovic: 3 presenze (3 in Serie A), 128 minuti giocati.

MEDIA: 6,1 partite, 326,2 minuti.

UTILIZZO NUOVI ACQUISTI MILAN 2022/23 (prime 8 partite di Serie A e 2 di Champions League)*

- Malick Thiaw: 0 presenze, 0 minuti giocati.

- Sergino Dest: 4 presenze (2 in Serie A, 2 in Champions League), 108 minuti giocati.

- Aster Vranckx: 1 presenza (1 in Serie A), 12 minuti giocati.

- Charles De Ketelaere: 10 presenze (8 in Serie A, 2 in Champions League), 526 minuti giocati, 1 assist.

- Yacine Adli: 3 presenze (3 in Serie A), 54 minuti giocati.

- Divock Origi: 4 presenze (3 in Serie A, 1 in Champions League), 81 minuti giocati.

MEDIA: 3,6 partite, 130,16 minuti.

* da ricordare che l'anno scorso il campionato è iniziato in anticipo rispetto al normale ed alcuni giocatori, come Thiaw, Dest e Vranckx, sono arrivati a fine agosto, quando si erano giocate già 4 gare di Serie A.