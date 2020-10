Milan, gli auguri alla leggenda rossonera Romeo Benetti

Sul proprio profilo ufficiale il Milan ha celebrato il compleanno di uno degli ex più celebri della storia rossonera. Ex centrocampista rossonero, giocò al Milan dal 1970 al 1976, collezionando 250 presenze e segnando 49 reti. In rossonero ha vinto due Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Compie oggi 75 anni.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We all wish a happy birthday to a Rossonero legend, Romeo Benetti, on his 75th birthday ️<br><br>Auguri rossoneri a Romeo Benetti, che oggi compie 75 anni ️<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/hAPtB2qeH4">pic.twitter.com/hAPtB2qeH4</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1318492157183807488?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>