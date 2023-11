Milan, gli esordienti più giovani in Champions: Chaka Traoré ottavo, chi guida la classifica?

vedi letture

Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli esordienti più giovani nella storia del Milan in Champions League. La new entry è Chaka Traoré, che martedì contro il Borussia ha disputato qualche minuto nel finale di partita. Per il giovane l'esordio a 18 anni, 11 mesi e 5 giorni vale l'ottavo posto in classifica. Ecco la top 10:

1. CRISTANTE

2. ABATE

3. PETAGNA

4. GANZ S.

5. NIANG

6. PATO

7. MERKEL

8. TRAORÉ

9. DE SCIGLIO

10. AUBAMEYANG C