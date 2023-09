Milan-Hellas Verona, pesante grandinata a San Siro nel pre partita

A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio di Milan-Hellas Verona, previsto per oggi alle 15:00, su San Siro si è abbattuta una violenta quanto improvvisa grandinata. Clima invernale più che settembrino, in attesa che le squadre entrino in campo per il riscaldamento.