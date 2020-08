Milan, i dati del possesso palla stagionale: rossoneri con una media di 27 minuti

Molto spesso il possesso palla viene inteso come un dato marginale ma, nell'economia di una partita, questa statistica sottolinea l'incisività nel dominare il match. In questo senso guardando ai dati del possesso palla rossonero, nell'arco della stagione 2019/20, i numeri registrano che il Milan ha una media di 27 minuti e 38 secondi di possesso palla a partita. Numeri importanti per una squadra come il Milan che ha ancora ampi margini di crescita.