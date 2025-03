Milan, i dubbi di Giaccherini: "La società sembra spaccata in due, chi prende le decisioni? Chi fa il mercato?"

Intervenuto così a DAZN nel post partita di Juventus-Atalanta, l'ex attaccante di Cesena e Juve Emanuele Giaccherini ha commentato così il momento dei rossoneri di Conceiçao e della dirigenza milanista. Giaccherini si pone queste domande:

I dubbi di Giaccherini

"Paratici l’ho avuto alla Juve, D’Amico ha fatto un ottimo lavoro fin qui all’Atalanta, così come Tare. La società sembra spaccata in due, chi prende le decisioni, chi fa il mercato. Conceiçao? È arrivato a gennaio, ha trovato la squadra costruita in un certo modo. Deve finire bene la stagione e dare un’impronta forte al Milan".

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-3

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (37'st Banda), Berisha (11'st Pierret), Helgason (29'st Ramadani); Pierotti (29'st Veiga), Krstović, Morente (37'st Rebić). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia; Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (30'st Fofana), Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo (17'st João Félix), Musah (30'st Sottil); Pulisic, Reijnders, Jiménez (1'st Leão); Gimenez (17'st Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori; Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 7' Krstović (L), 14'st Krstović (L), 23'st aut. Gallo (M), 28'st rig. Pulisic (M), 36'st Pulisic (M).

Ammoniti: 42' Berisha (L), 45+4' Conceição (M), 43'st Abraham (M), 46'st Krstović (L).