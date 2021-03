Ibrahimovic è il bomber della squadra. Alle sue spalle non c’è un altro attaccante ma un centrocampista: Franck Kessié. Come riporta Tuttosport, i 10 gol messi a segno dall’ivoriano in questa stagione hanno fruttato 13 punti in campionato (sui 56 totali, quasi il 25%) e permesso al Milan di eliminare la Stella Rossa nei sedicesimi di Europa League.