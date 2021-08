Milan, i migliori marcatori con la maglia rossonera in rosa

Nella top tre dei giocatori presenti in rosa ad aver segnato più reti con la maglia rossonera ci sono due attaccanti ed un centrocampista. Al primo posto non può che esserci Zlatan Ibrahimovic, che ha messo a segno ben 84 gol in 132 partite (lo svedese è al tredicesimo posto nella classifica all time dei migliori marcatori della storia del Milan). Al secondo posto troviamo Franck Kessie, che anche grazie al fatto di essere il rigorista della squadra ha uno score di tutto rispetto per un centrocampista: 30 gol in 184 match. Ultimo gradino del podio per Ante Rebic: il croato ha segnato 23 gol in 63 partite.