Milan, i nazionali impegnati oggi: tocca a Maignan, Theo, Krunic e Kjaer

Altra giornata di match internazionali oggi. In campo, a partire dalle 20:45, scenderanno ben quattro rossoneri con le loro rispettive rappresentative nazionali: per le qualificazioni a Qatar 2022 saranno impegnati Maignan e Theo Hernandez in Ucraina-Francia, Kjaer in Far Oer-Danimarca, mentre Krunic, se dovesse aver recuperato dal leggere infortunio subito nel primo match, giocherà l'amichevole tra Bosnia e Kuwait.