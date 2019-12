Milan, i regali per un Natale rossonero

Cibo, addobbi, presepi, alberi e idee regalo. Il Natale si sta avvicinando a grandi passi e, come sempre, per tutti voi tifosi rossoneri sono in arrivo delle imperdibili offerte: dal ticketing al merchandising, passando per le experience e i mini-abbonamenti. Ma andiamo per ordine.

TICKETING

Regalare San Siro, significa regalare un'emozione unica, da tifoso vero. Sampdoria (6 gennaio, ore 15.00), Udinese (19 gennaio, ore 12.30) e Hellas Verona (2 febbraio, ore 15.00) saranno le prossime tre gare interne di Serie A, dove ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto a partire da 25€. Sarà attiva, inoltre, la promozione dedicata agli Under 16, che potranno assistere alle partite con la famiglia a 20€ (offerta valida in molti settori dello stadio). Sempre aperta, infine, la vendita per l'abbonamento del girone di ritorno, con la possibilità di garantirsi la presenza a San Siro per i big match contro Juventus, Roma e Atalanta. Tante opportunità, uno stadio da riempire, cosa state aspettando?

GAME PACK

Sono disponibili da qualche settimana i mini-abbonamenti per la Serie A, che vi permetteranno di risparmiare in modo considerevole rispetto all'acquisto di ogni singolo match. Questi i pacchetti:

- New Year Pack x3, a partire da 40€: include le gare interne contro Sampdoria, Udinese e Verona

- New Year Pack x4, a partire da 60€: include le gare interne contro Sampdoria, Udinese, Verona e Torino

- New Year Pack x6, a partire da 100€: include le gare interne a Udinese, Torino, Genoa, Roma, Parma e Atalanta.

MERCHANDISING

Maglie da gara storiche, attuali, felpe classiche e dedicate ai 120 anni del Club, ma non solo. Questo e molto altro vi aspetta nella sezione dedicata al merchandising rossonero. Avevo già fatto il regalo di Natale ai vostri amici? Questa è l'occasione giusta.

MATCH EXPERIENCE

Per Milan-Udinese e Milan-Hellas Verona ci sarà la possibilità di vivere una speciale "Match Experience", dedicata a tutti gli Under 14. Nel pacchetto (che comprende anche un biglietto per un adulto) sono inclusi:

- l'accesso prioritario riservato (da 2:30 ore prima della partita)

- il tour di San Siro (Mixed Zone, spogliatoi, tunnel, panchina, foto con la mascotte rossonera "Milanello")

- la visione esclusiva a bordo campo di 15' di riscaldamento (solo per U14)

- la welcome bag (solo per U14) + il lunch box AC Milan

Tante, dunque, le offerte pensate per voi. Tutti i prodotti sono in vendita su xmas.acmilan.com dal 15 dicembre al 2 gennaio: affrettatevi!