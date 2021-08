Milan, i rinvii di Maignan diventano uno schema

Sicuro tra i pali e bravo con i piedi: come riporta il Corriere della Sera, i rinvii di Maignan diventano uno schema per il Milan. I lanci lunghi e precisi del portierone rossonero sono diventati l’arma con cui la squadra di Pioli ha aggirato il pressing altissimo della Sampdoria e rotto l’equilibrio. Il primo si è trasformato in un’occasione ghiotta per Leao, il secondo ha permesso a Calabria di accendere l’azione del gol di Brahim Diaz. Con i piedi Maignan è sembrato persino più bravo del suo predecessore.