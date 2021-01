Milan, i rossoneri ora sanno andare oltre le difficoltà

Ieri sera contro il Benevento, nonostante l'uomo in meno per un'ora e le tante assenze importanti (Ibrahimovic, Bennacer, Saelemekers, Gabbia e Theo Hernandez), il Milan ha portato a casa i tre punti, mantenendo così il primo posto in classifica in Serie A. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, i rossoneri di Pioli hanno dimostrato ancora una volta di essere una vera squadra che sa andare oltre le difficoltà.