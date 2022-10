Milan, i sei acquisti estivi in campo in totale 952 minuti

MilanNews.it

Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan non ha ancora integrato al meglio i suoi nuovi sei giocatori, arrivati come rinforzo nel mercato estivo. Sommando il minutaggio complessivo di ciascuno, viene fuori un totale di 952 minuti giocati da i sei nuovi acquisti. De Ketelaere ha giocato più del 50% del tempo totale dei nuovi e Thiaw non è ancora sceso in campo nemmeno per un minuto: il tedesco, Vranckx e Adli sono stati esclusi anche dalla lista Champions. Per Origi i numeri sono offuscati dai tanti problemi fisici accusati in questi primi due mesi, mentre Dest ha avuto finora un ruolo di rincalzo ma è comunque il terzo nuovo arrivato più presente in questo avvio.