Come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, per quanto concerne il numero di maglia che indosserà Zlatan Ibrahimvoic, ci sarebbero due opzioni sul tavolo: il 9 in caso di addio di Piatek oppure l'11 di Borini, il quale è fuori dai piani di Pioli e sembra essere destinato all'addio nei prossimi giorni.