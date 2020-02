Milan, Ibra è imprescindibile: tre partite da titolare e tre vittorie

Tre partite da titolare, tre vittorie: il bilancio di Ibrahimovic è incontestabile. Se si guarda, infatti, alle quattro partite di campionato giocate dal campione svedese, il Milan ha pareggiato contro la Sampdoria nel match in cui l'ex Galaxy è subentrato mentre ha vinto le tre sfide in cui Ibra è stato schierato titolare: Cagliari, Udinese e Brescia. A confermare questa tesi arriva, in questo senso, anche il pareggio con il Verona in cui la squadra di Pioli ha ottenuto un pareggio senza Ibrahimovic in campo.