Come riportato dal sito ufficiale del club di via Aldo Rossi. Zlatan Ibrahimovic è andato a bersaglio per quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio. Inoltre, lo svedese è il rossonero che ha preso parte a più gol in questo campionato con sette: 6 reti e 1 assist.