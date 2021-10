Milan, Ibrahimovic è il giocatore più "pesante" tra le big di Serie A

Con i suoi 95 chili, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più pesante del campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul “peso” delle big di Serie A e dei suoi protagonisti. L’attaccante svedese - scrive la rosea - misura anche 195 centimetri, ma il dato non deve trarre in inganno: Ibra, infatti, nonostante i suoi 40 anni, è un attaccante mobilissimo, rapido e rapace in area. Ovviamente non corre quanto Insigne, che è quello che pesa meno tra i sette club che si contenderanno lo Scudetto.