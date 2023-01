Milan, Ibrahimovic ha parlato con i compagni dopo il ko in Supercoppa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come procede il recupero di Ibrahimovic? E' questa una delle domande a cui risponde Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Il suo recupero procede bene, sta rispettando la sua tabella di lavoro. Ha ricominciato a lavorare a parte sul campo, non con il resto sul gruppo. Il suo recupero resta da valutare giorno per giorno, non so dire quando rientrerà. Poi è presente sempre nello spogliatoio e avrà certamente parlato con i suoi compagni".