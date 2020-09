Milan, Ibrahimovic verso il recupero: in Irlanda ci sarà. Ecco la probabile formazione

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere regolarmente in campo giovedì contro lo Shamrock Rovers, partita valida per il secondo turno preliminare di Europa League. L’emergenza sembra essere rientrata in queste ore, con lo svedese che a causa di un trauma contusivo alla gamba destra ha saltato le amichevoli a Milanello contro il Vicenza e il Brescia. Il Milan non può rinunciare allo svedese sia per ragioni tecniche, essendo determinante in termini realizzativi e di leadership, ma anche per ragioni numeriche. I rossoneri non possono contare su Rafael Leao, non ancora disponibile, e sullo squalificato Ante Rebic. L’unica alternativa a Ibra è il classe 2002 Lorenzo Colombo, che ha svolto un ottimo pre campionato segnando 3 gol nelle quattro amichevoli organizzate della società.

Zlatan però sta lavorando per essere in campo dal primo minuto in Irlanda, ha precauzionalmente saltato le partite amichevoli per essere presente in Europa League, probabilmente non al meglio della sua condizione, ma si sta gestendo a modo suo. Ibra ha fatto una serie di allenamento individuali in palestra nei giorni scorsi, provando a smaltire l’infortunio e cercando di lavorare senza forzare i tempi. Ma da Milanello c’è ottimismo, Ibra dovrebbe essere in campo regolarmente a meno di clamorosi imprevisti in queste ore.

Il resto della formazione che Pioli manderà in campo in Europa sarà simile a quella vista contro il Brescia, con Donnarumma tra i pali, Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernandez in difesa, Bennacer e Kessie a centrocampo, Castillejo, Calhanolgu e uno tra Saelemaekers o Brahim Diaz alle spalle di Ibra.