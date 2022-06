Milan, il futuro di Florenzi e Messias è da decidere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le questioni di mercato che vanno risolte, ora che la situazione societaria è stata chiarita, ci sono anche quelle legate a Junior Messias e Alessandro Florenzi, su cui pende la possibilità di un diritto di riscatto. Il primo ha giocato spesso da titolare e va riscattato dal Crotone, appena retrocesso in Serie B. Per quanto riguarda il laterale azzurro, bisognerà sedersi al tavolo con la Roma. Per entrambi è giunto il momento per la dirigenze di decidere come muoversi.