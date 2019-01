Milan, Il Giornale: "Gazidis detta la linea: Gattuso non si tocca"

Dopo Leonardo e Maldini, mister Gattuso ha incassato la fiducia anche di Gazidis. Come riporta il quotidiano Il Giornale, il manager sudafricano, nei giorni scorsi, parlando al telefono con i suoi più stretti collaboratori, ha confessato i dettagli operativi di un vertice rimasto fino a quel momento segreto, seguito a Milan-Spal. Al termine del match, l’ad rossonero ha convocato un mini-vertice a quattro e ha colto l’occasione per dettare le linee guida del club: per Gazidis Gattuso "non è mai stato in discussione" e "non lo sarebbe stato nemmeno in caso di pareggio o sconfitta con la Spal". A conferma della fede nella linea, il dirigente milanista ha citato la sua esperienza all’Arsenal. Negli ultimi cinque anni, i tifosi dei Gunners hanno puntualmente chiesto la testa di Wenger, che invece è rimasto in sella sino all’estate scorsa a dispetto di risultati deludenti. Ora Gattuso deve concentrarsi sull’obiettivo quarto posto che non può essere perso.