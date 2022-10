Milan, il programma del pre-Torino: allenamento mattutino e conferenza alle 13:45

MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, alla vigilia di Torino-Milan, sfida valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino" del capoluogo piemontese, i rossoneri sosterranno un allenamento al mattino e alle ore 13.45 la conferenza stampa del Mister Pioli; le dichiarazioni del tecnico rossonero potranno essere lette in diretta con il live testuale su MilanNews.it.