Milan, il programma prima del Frosinone: venerdì la conferenza di Pioli

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund non c'è tanto tempo per piangere sul latte versato, visto che siamo già all'antivigilia della sfida di Serie A contro il Frosinone: fischio d'inizio alle ore 20.45, gara trasmessa su DAZN, Sky Sport e che potrete seguire anche su MilanNews con la consueta diretta testuale.

Stefano Pioli presenterà la sfida parlando in conferenza dalla sala stampa di Milanello domani, venerdì primo dicembre a partire dalle ore 13:45. La conferenza del mister verrà trasmessa sui canali ufficiali del club, ma voi potrete seguirla anche con la diretta testuale qui su MilanNews.it.