Milan, il quarto posto Champions per tenersi Bakayoko

"Sono felice qui, ma è una decisione che spetta a Milan e Chelsea. A fine stagione parleremo per capire cosa fare". Il futuro in rossonero di Bakayoko è ancora incerto. Non è una questione tecnica ma prettamente economica. Perché 35 milioni sono tanti e il Milan - viste le ormai note vicende con l’UEFA - potrebbe non averli a disposizione. Il riscatto del centrocampista francese è legato alla qualificazione in Champions League. Leonardo è stato chiaro: la partecipazione alla massima competizione europea per club farà tutta la differenza di questo mondo, in un senso o nell’altro.