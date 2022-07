Milan, il racconto della giornata: De Ketelaere rinuncia a parte dell'ingaggio, Tomori verso il rinnovo

MilanNews.it

Mentre la trattativa tra Milan e Bruges procede a fuoco lento, con De Ketelaere disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di agevolare la chiusura dell'operazione, i rossoneri hanno chiuso due acquisti per la Primavera di mister Ignazio Abate: Leonardo D'Alessio dalla Roma e Hugo Cuenca dal Deportivo Capiatà. Innesti importanti per migliorare la rosa, con obiettivo stagionale fare meglio dell'ultima annata con la doppia gestione Giunti-Terni e il rischio retrocessione, evitata solamente all'ultima giornata.

Ma cosa è successo oggi, giovedì 28 luglio 2022?



13.10 - Ufficializzato il calendario della nuova stagione di Serie A Femminile.

Di seguito il calendario delle rossonere:

1° giornata, (andata 27-28/08, ritorno 26-27/11): Milan-Fiorentina

2° giornata, (andata 10-11/09, ritorno 03-04/12): Roma-Milan

3° giornata, (andata 17-18/09, ritorno 10-11/12): Milan-Sassuolo

4° giornata, (andata 24-25/09, ritorno 14-15/01): Parma-Milan

5° giornata (andata 01-02/10, ritorno 21-22/01): Milan-Sampdoria

6° giornata (andata 15-16/10 - ritorno 28-29/01): Inter-Milan

7° giornata (andata 22-23/10 - ritorno 04-05/02): Milan-Juventus

8° giornata (andata 29-30/10 - ritorno 11-12/02): Pomigliano-Milan

9° giornata (andata 19-20/11 - ritorno 25-26/02): Milan-Como

(QUI LA NOTIZIA)

16.19 - Dal Belgio: si lavora per l'accordo tra Milan e Bruges, nel frattempo De Ketelaere rifiuta di allenarsi

Stando a quanto riportato dal giornalista Tomas Taecke per hln.be, mentre proseguono i contatti tra Milan e Bruges per trovare un accordo definitivo, in Belgio il comportamento di Charles De Ketelaere non è stato particolarmente apprezzato. Secondo Taecke nella giornata di ieri il giocatore voleva allenarsi in gruppo solo parzialmente, cosa che il Club non ha ritenuto una buona idea, mentre nella giornata odierna ha rifiutato di allenarsi in gruppo ed è tornato a casa subito dopo essere arrivato al centro sportivo. Una scelta del giocatore che, secondo il collega belga, non è stata accolta positivamente né dal Bruges e nemmeno dai dirigenti rossoneri. In ogni caso un accordo definitivo, si legge su hln.be, potrebbe essere raggiunto già nella giornata di domani. (QUI LA NOTIZIA)

17.48 - Trattativa Milan-Bruges, De Ketelaere rinuncia ad una parte dello stipendio per agevolare la chiusura dell'operazione

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito Charles De Ketelaere ha fatto un passo importante verso i rossoneri, rinunciando ad una parte di stipendio (ma secondo il giornalista di Sky non è ancora chiaro se sul nuovo eventuale ingaggio con i rossoneri o su arretrati con il Bruges) pur di agevolare la chiusura della trattativa e far avvicinare ancora di più i due club. Maldini e Massara ora attendono solo il via libera finale del Club Bruges, De Ketelaere si avvicina al Milan. (QUI LA NOTIZIA)

18.13 - Tomori-Milan, trattatativa avanzata per il rinnovo fino al 2027

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito Fikayo Tomori e il Milan vogliono andare avanti assieme. Il club rossonero porta avanti i colloqui per il rinnovo da inizio maggio e l’ottimismo cresce sempre di più. La trattativa è in fase avanzata, con il giocatore pronto a firmare il nuovo contratto fino al 2027 (quello attuale scade nel 2025). (QUI LA NOTIZIA)

18.00 - Due nuovi acquisti per la primavera del Milan (PODCAST MN)

Prende forma il Milan Primavera per questa nuova stagione, che porta avanti la propria campagna acquisti. Oggi, la squadra di Ignazio Abate può accogliere due nuovi colpi per la prossima stagione: Leonardo D'Alessio dalla Roma e Hugo Cuenca dal Deportivo Capiatà, nonostante il paraguaiano si sia allenato nella passata stagione con l'U18 rossonera, che hanno svolto le visite mediche in giornata. (QUI IL PODCAST)