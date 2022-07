Dal Belgio - Si lavora per l'accordo tra Milan e Bruges, nel frattempo CDK rifiuta di allenarsi

MilanNews.it

Stando a quanto riportato dal giornalista Tomas Taecke per hln.be, mentre proseguono i contatti tra Milan e Bruges per trovare un accordo definitivo, in Belgio il comportamento di Charles De Ketelaere non è stato particolarmente apprezzato.

Secondo Taecke nella giornata di ieri il giocatore voleva allenarsi in gruppo solo parzialmente, cosa che il Club non ha ritenuto una buona idea, mentre nella giornata odierna ha rifiutato di allenarsi in gruppo ed è tornato a casa subito dopo essere arrivato al centro sportivo.

Una scelta del giocatore che, secondo il collega belga, non è stata accolta positivamente né dal Bruges e nemmeno dai dirigenti rossoneri.

In ogni caso un accordo definitivo, si legge su hln.be, potrebbe essere raggiunto già nella giornata di domani.