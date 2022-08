Milan, il racconto della giornata: Rebic e Tonali verso la titolarità contro l'Atalanta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito, le notizie in casa Milan della giornata appena conclusa:

10.05 - Milan, ecco la terza maglia per la stagione 2022/2023

La nuova AC Milan Third Jersey per la stagione 2022/23 è da oggi disponibile in pre-order su store.acmilan.com!

Pre-ordinala ora in versione Authentic e potrai partecipare al concorso che permetterà a tre fortunati vincitori un'esclusiva visita per due persone a Milanello dove potranno assistere all'allenamento e incontrare una selezione di giocatori.

Per partecipare al concorso si dovrà portare a termine la procedura d'acquisto su store.acmilan.com utilizzando le proprie credenziali MyMilan. Una volta completato il pre-ordine si dovrà accedere a together.acmilan.com, effettuare l'accesso con le proprie credenziali MyMilan e selezionare l'iniziativa "PRE-ORDER & WIN-3rd Jersey" accettando il regolamento.

Pre-ordina la maglia Third entro le 8.59 del 23 agosto e prova a vincere l'esperienza unica di entrare a Milanello e incontrare i tuoi Campioni!

14.50 - Verso Atalanta-Milan: il punto su Tonali e Rebic

Ottime notizie per mister Pioli, che in vista di Atalanta-Milan di domenica sera recupera Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero tornerà titolare a centrocampo dopo aver saltato il match inaugurale contro l'Udinese per un problema al flessore che si è rivelato meno grave del previsto.

Cresce la condizione di De Ketelaere, Origi e Giroud, ma mister Pioli dovrebbe riproporre dal primo minuto la stessa formazione scesa in campo contro l'Udinese: c'è un unico ballottaggio ed è a destra, tra Messias e Saelemaekers. Il belga al momento è in vantaggio sul brasiliano.

-

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.