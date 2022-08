Milan, il racconto della giornata: ripresa a Milanello, Tonali torna in gruppo

MilanNews.it

13.00 - Calabria e Diaz nella top 11 della prima giornata

Con due prestazioni sontuose nel successo contro l'Udinese, Davide Calabria e Brahim Diaz sono stati inseriti nella squadra della settimana di WhoScored, con una valutazione rispettivamente di 8.0 e 7.9.

18.57 - Tonali in gruppo

Buone notizie da Milanello per quanto riguarda Sandro Tonali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista rossonero ha svolto tutto l'allenamento del pomeriggio in gruppo ad eccezione della partitella finale. Il numero otto milanista era uscito nel corso dell'amichevole giocata contro il Vicenza lo scorso 6 agosto per un problema muscolare. Tonali è stato poi costretto a saltare anche la prima gara di campionato contro l'Udinese ma dovrebbe esserci già domenica prossima per l'Atalanta.



20.15 - Dalla Germania, Milan pronto ad offrire per N'Dicka

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi accostati ai rossoneri c'è anche quello di Evan N'Dicka, difensore francese di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco BILD, i rossoneri starebbero preparando un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro. Inoltre, Paolo Maldini avrebbe già sentito telefonicamente il calciatore.