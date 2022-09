Milan, il racconto della giornata: si chiude il calciomercato. Ufficiali gli arrivi di Vranckx e Dest

Di seguito, le notizie più importanti di giornata firmate dalla redazione di MilanNews.it:

10.00 - Ieri c'è stato il closing, cioè il passaggio effettive delle quote dal vecchio al nuovo proprietario, e quindi ora il Milan è ufficialmente nelle mani di RedBird. Con l'arrivo di Gerry Cardinale alla guida del club rossonero, due figure in particolare acquisiranno un ruolo centrale nella società di via Aldo Rossi: si tratta di Paolo Maldini, attuale direttore tecnico milanista, e di Alec Scheiner, avvocato e braccio destro del numero uno del fondo americano.

12.33 - Questa la squadra arbitrale designata per Milan-Inter, match valido per la 5^ giornata di Serie A:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MELI - PERETTI

IV uomo: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

17.03 - Durante il mese di novembre, che darà il via alla lunga sosta del campionato per la Coppa del Mondo che si giocherà in Qatar, il Milan non fermerà la sua attività di campo. Da quanto appreso da MilanNews.it i giocatori che rimarranno a disposizione di Stefano Pioli voleranno, per un periodo di tempo non inferiore a una settimana, in quel di Dubai dove continueranno ad allenarsi, ma al caldo. Non è da escludere anche qualche test amichevole per non perdere il ritmo partita. Sarà anche un momento importante per Zlatan Ibrahimovic che, se tutto andrà come ci si augura, affronterà il momento finale della sua riabilitazione post operatoria prima del rientro in campo previsto per gennaio.

19.39 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Tiemoue Bakayoko rimarrà al Milan: alla fine il calciatore franceso ha deciso di non procedere con la risoluzione del contratto.

20.00 - Si è appena conclusa la sessione di calciomercato estiva per la stagione 22/23. Una finestra di mercato lunga e pregna di operazioni, sia in entrata che in uscita, per i rossoneri. Per il Milan il totale conta ben 21 operazioni ufficiali per la prima squadra: vediamole nel dettaglio.

ACQUISTI:

Divock Origi: arrivato dal Liverpool a parametro zero. Contratto fino al 2026

Alessandro Florenzi: comprato a titolo definitivo dalla Roma per 2,7 mln di €. Contratto fino al 2025

Junior Messias: comprato a titolo definitivo dal Crotone per 4,5 mln di €. Contratto fino al 2024

Antonio Mirante: rinnovo di contratto fino 2023

Zlatan Ibrahimovic: rinnovo di contratto fino al 2023

Charles De Ketelaere: comprato a titolo definitivo dal Club Bruges per 32 milioni di euro + 3 di bonus. Contratto fino al 2027.

Malick Thiaw: comprato a titolo definitivo dalle Schalke 04 per 6 milioni di euro. Contratto fino al 2027.

Aster Vranckx: prestito di 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 12, eventuale contratto fino al 2027.

Sergino Dest: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, eventuale contratto fino al 2027.

CESSIONI:

Lorenzo Colombo: ceduto in prestito al Lecce con diritto di riscatto e controriscatto

Leo Duarte: ceduto a titolo definitivo all'İstanbul Başakşehir

Jens-Petter Hauge: ceduto all'Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro

Frank Tsadjout: ceduto alla Cremonese a titolo definitivo

Marco Nasti: ceduto al Cosenza in prestito

Mattia Caldara: ceduto allo Spezia in prestito

Samu Castillejo: ceduto al Valencia a titolo definitivo

Daniel Maldini: ceduto allo Spezia in prestito

Alessandro Plizzari: ceduto al Pescara a titolo definitivo

Marco Brescianini: ceduto al Cosenza in prestito

Franck Kessie: svincolato

Alessio Romagnoli: svincolato

20.48 - AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx dal VlF Wolfsburg. Vranckx, nato a Kortenberg (Belgio) il 4 ottobre 2002, cresce nel Settore Giovanile del KV Mechelen con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, collezionando 47 presenze e 5 gol. Nell'estate 2020 il trasferimento in Germania, al Wolfsburg, con cui totalizza 29 presenze e 2 reti. Con la nazionale del Belgio, ha indossato la maglia delle selezioni Under 15, Under 16, Under 19 e Under 21, con cui vanta 4 presenze.

21.20 - AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Sergiño Gianni Dest dal Barcellona FC. Dest, nato ad Almere (Olanda) il 3 novembre 2000, cresce nel Settore Giovanile dell’Ajax con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, collezionando 38 presenze e 2 gol e vincendo 1 Supercoppa d’Olanda. Nel 2020 il trasferimento al Barcellona, con cui totalizza 72 presenze e 2 reti, conquistando 1 Coppa di Spagna. Nazionale americano, vanta 17 presenze e 3 gol con gli USA, vincendo la Concacaf Nations League 2019/20.