Milan, il rientro di Ibra sarà fondamentale nello sprint finale

Zlatan Ibrahimovic, dopo essere stato fuori per diverse settimane a causa dell'infiammazione del tendine d'Achille, è finalmente tornato a disposizione di Stefano Pioli: il suo rientro, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un'arma fondamentale per i rossoneri nello sprint finale per lo scudetto. Ovviamente lo svedese non può essere al top della forma, ma già solo la sua presenza tra i giocatori che possono scendere in campo è molto importante per il Diavolo.