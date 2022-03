Milan, il riscatto di Messias è in bilico: in caso di addio caccia ad un'ala mancina

Fonte: tuttomercatoweb.com

Resta in bilico il riscatto da parte del Milan di Junior Messias. Il brasiliano, arrivato dal Crotone in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,4 milioni di euro, ancora non è riuscito a sciogliere i dubbi intorno al proprio futuro con il club milanista che prenderà solo al termine della stagione una decisione sul riscatto. Se non dovesse essere confermato, i rossoneri andrebbero alla ricerca di una nuova ala mancina che possa giocare a destra a piede invertito. A riportarlo è Tuttosport.