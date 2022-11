Milan, il ritorno di Maignan è più vicino: il francese intensifica il lavoro

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Sportiello idea per il futuro a lunga scadenza, come secondo. Mike Maignan certezza per il futuro a breve, al ritorno da portiere titolare. Se il Milan lavora per l'atalantino, nell'ottica di un rinnovamento del parco portieri a fine stagione, con almeno uno fra Tatarusanu (37 anni a febbraio) e Mirante (40 a luglio) ai saluti, il Corriere dello Sport fa il punto sul recupero dell'estremo difensore francese. Maignan, che sta seguendo dalla tv i Mondiali in cui sarebbe dovuto essere titolare della Francia, ha intensificato il lavoro a Milanello. Punta al ritorno sin da subito a gennaio, particolarmente intenso viste le sfide con le romane e la Supercoppa di Riyad contro l'Inter.