Milan, il ruolino di marcia a San Siro è avvilente: i numeri

La sconfitta del Milan in casa contro il Dortmund è stata una durissima mazzata per i rossoneri che ora vedono la strada verso la qualificazione agli ottavi complicarsi moltissimo. Ma a preoccupare ora, tra le tante cose, è anche il rendimento a San Siro che anche ieri, come sempre, non ha fatto mancare il suo entusiasmo e la spinta.

Il Milan ha perso tre delle ultime cinque gare giocate in casa, secondo un dato riportato da Opta che considera tutte le competizioni, quindi campionato e Champions League. In campionato sono arrivate le sconfitte con Juventus e Udinese, poi c'è stato l'interludio delle vittorie con Psg e Fiorentina, infine la sconfitta con il Dortmund.