Milan, in arrivo il nuovo Flagship Store in via Dante: tutte le info

AC Milan aprirà presto (a luglio) il suo Flagship Store in Via Dante, nel cuore di Milano. Sarà lo Store più grande del Milan a Milano, fungendo da “destinazione” per tutti i tifosi e una tappa obbligatoria per i turisti in città, offrendo un'esperienza senza pari che unisce innovazione alla ricca storia del Club e alle ultime novità in termini di merchandising e opportunità di fan engagement con i tifosi

Il nuovo Flagship Store è progettato per essere più di uno spazio commerciale. Sarà un punto di riferimento per i tifosi dell'AC Milan per immergersi nella storia, nella cultura e nel futuro del Club

Via Dante è una posizione strategica, prestigiosa e centrale a Milano, rendendola il luogo perfetto per il nuovo Flagship Store rossonero. Questa zona è nota per la sua atmosfera vibrante e l'alto flusso di persone, garantendo che lo Store sia facilmente accessibile sia ai tifosi locali che ai turisti

Il Flagship Store è una testimonianza dell'impegno dell'AC Milan verso i suoi tifosi. Sarà uno spazio creato dal Club per i suoi tifosi, un punto di riferimento e una destinazione per tutti i tifosi milanisti

Da sempre, AC Milan e le sue venue sono motivo di grande attrattiva per tifosi e turisti dall’Italia e da tutto il mondo, che raggiungono Milano proprio per poter toccare con mano la passione per i colori rossoneri. Un momento topico è senz’altro quello del matchday, durante cui la magia del calcio e del Milan trovano il proprio massimo compimento. Nella stagione 2023/24, ben 1.912.356 rossoneri e rossonere hanno riempito gli spalti di San Siro per sostenere la Prima Squadra maschile durante le gare casalinghe delle competizioni nazionali e internazionali, mentre oltre 45mila visitatori hanno popolato Casa Milan, moderno headquarter rossonero che ospita il Museo Mondo Milan, il Casa Milan Bistrot, il Casa Milan Store e gli uffici del Club, durante i giorni-partita.

Un afflusso che non si arresta neanche nel corso della settimana: gli AC Milan Store hanno infatti accolto infatti un totale di oltre 1,5 milioni di clienti nel corso del 2023/24, mentre sono stati circa 75mila gli accessi al Museo Mondo Milan, che racconta oltre 120 anni di storia rossonera attraverso ricordi, testimonianze e memorabilia. Una nuova menzione è d’obbligo anche per lo stadio di San Siro, che durante l’intera settimana è meta di tantissime visite all’impianto e al suo museo, risultando tra i siti turistici più gettonati dell’intera città con una media di 2mila visitatori al giorno.

Il Retail journey del Club

Il nostro percorso è partito da un business nella BU di circa 6M includendo licensing, retail, merchandising ed ecommerce; la scorsa stagione a pari perimetro abbiamo chiuso a 29.5M; importante sottolineare che questo numero è arrivato grazie all’internalizzazione dei tasselli più importanti della catena del valore, ovvero sviluppo prodotto e gestione canali di vendita (vedi internalizzazione dell’online store)

I negozi fisici ACM (diretti e a gestione di terze parti) cubavano nel 2017/18 circa 4M, mentre la scorsa stagione abbiamo chiuso a più di 16M net

La nostra previsione è di un ulteriore crescita double digit anche per la stagione corrente superando ampiamente anche le aspettative di Budget che il Club si era prefissato; questo grazie alle ottime performance delle nuove aperture come Malpensa dove una settimana fa abbiamo già raggiunto il budget prefissato o di Casa Milan che in questo mese raggiungerà l’intero budget dell’anno, nonché grazie alla continua crescita del nostro online business (online stores + marketplace anch’essi in crescita sull’anno precedente) e non per ultimo grazie a tutti i lanci di prodotto come il Fourth kit con Puma e PLEASURES o la capsule con Rafa Leao

L'apertura di un nuovo Flagship Store segna l'ultimo traguardo nel percorso di espansione nel settore del retail dell'AC Milan, che è diventato sempre più significativo per il Club e contribuisce attivamente alla crescita dei ricavi. Tra i momenti salienti del nostro successo nel settore del retail, vi sono il nuovo negozio a Malpensa, un negozio temporaneo nella Stazione Centrale, un pop-up store a Riyadh per la Finale della Supercoppa Italiana del 2023, e l'eccezionale performance del camion della merce dell'AC Milan durante il recente Tour Pre-Season negli Stati Uniti

Il Brand journey del Club

AC Milan è un marchio globale: uno studio di Nielsen mostra che ci sono oltre 550 milioni di tifosi dell'AC Milan in tutto il mondo, e la crescita del Club è evidente guardando le sue piattaforme di social media, che hanno oltre 60 milioni di follower

Recenti partnership e collaborazioni strategiche hanno consolidato l'AC Milan come un marchio globale capace di andare oltre il campo da gioco, con un focus sull'innovazione e lo stile di vita per coinvolgere le nuove generazioni. Questi includono partnership con i New York Yankees, Off-White (Style Partner e Cultural Curator), New Era e un accordo con Warner Bros

Milano è riconosciuta internazionalmente come una delle capitali della moda del mondo e in quanto marchio innovativo, esploriamo opportunità al di fuori della nostra zona di comfort

Siamo fortunati ad avere la forza della città di Milano e abbiamo l'opportunità di aumentare la rilevanza del marchio ACM al di fuori del nostro

L'obiettivo è posizionare strategicamente l'AC Milan come uno dei marchi più cool e all'avanguardia al mondo

La linea che divide il calcio da altri settori sta diventando sempre più sottile. Il nostro obiettivo deve essere quello di catturare una quota di attenzione dei fan che risiedono in quell'area

Essere presenti nell’intersezione tra sport, lifestyle, moda e cultura, ci permetterebbe di ampliare la forza del nostro brand, specialmente in un mercato come gli Stati Uniti, e catturare l'attenzione di nuovi tifosi al di fuori del mondo del calcio

Studi e report recenti posizionano il Club al vertice in vari paesi del mondo (come YouGov, che classifica l'AC Milan come terzo marchio calcistico in Italia e il più apprezzato tra i club italiani nei mercati strategici come gli Stati Uniti e la Cina) o ne evidenziano la crescita del brand (come Brand Finance, che sottolinea che il marchio AC Milan ha avuto la crescita più elevata al mondo nell'ultimo anno)

Secondo la Deloitte Football Money League, uno studio che analizza i ricavi per la stagione 2022/23, l'AC Milan ha compiuto il balzo più significativo, con un aumento del +50% rispetto alla stagione 2021/22. Con 385 milioni, i Rossoneri salgono di tre posizioni, passando dal 16º al 13º posto, superando l'Inter (378M), che rimane al 14º posto nonostante un aumento del +23%. Real Madrid guida la classifica, con Manchester City e PSG che completano il podio

Secondo uno studio condotto da Football Benchmark, l'AC Milan è il club in più rapida crescita in Europa per il terzo anno consecutivo. Football Benchmark ha analizzato il Valore d'Impresa dei 32 migliori club europei, calcolato secondo gli standard internazionali principali, certificando per l'AC Milan una crescita annuale del +35%, che sale al +163% considerando le ultime otto stagioni. Ciò posiziona i Rossoneri come il miglior esempio di gestione virtuosa in Europa