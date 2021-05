Milan in Champions League, Donnarumma esulta negli spogliatoi: "Andiamoooooooo"

Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano di serata del Milan, ha commentato con una storia su Instagram la qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Il post contiene una foto in atteggiamento esultante con Tomori e la didascalia "Andiamoooooooo": è un chiaro segno che il suo rinnovo con il Milan sia vicinissimo tanto da permettergli di 'andare' - per l'appunto - in Champions League con i rossoneri?