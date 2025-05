Milan in Coppa Italia ad agosto? Il rischio c'è, eccome se c'è. Le info

La sconfitta contro la Roma sancisce la fine del sogno europeo per il Milan. Dopo cinque partecipazioni consecutive a una competizioni, quattro delle quali in Champions e una in Europa League, i rossoneri dovranno pensare solo al campionato e alla Coppa Italia nella stagione che verrà. C'è ancora questa stagione da completare e l'inutile partita contro il Monza ha in verità ancora un obiettivo, ossia quello di finire tra le prime otto.

Rischio Coppa Italia d'estate

Finire fuori dalle prime otto posizioni significherebbe giocare anche prima di ferragosto una partita ufficiale. È successo quest'anno al Napoli, reduce da un 10° posto e costretto a sfidare il Modena il 10 agosto. Il che potrebbe anche all'annullamento di qualche tournée oltreconfine che a livello economico avrebbe un peso non da poco.

MILAN ANCHE FUORI DALLE COPPE

Era dalla fine della stagione 2018/19 che il Milan non restava fuori dalle coppe. Solo che all'epoca fu a seguito del mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Per risalire all'ultima stagione nella quale il Diavolo non si è qualificato a una competizione europea per demeriti sportivi, dobbiamo andare al 2015/16 con in panchina Sinisa Mihajlovic prima e Cristian Brocchi poi. La squadra chiuse al 7° posto in classifica e perse, come in questa stagione, la finale di Coppa Italia. Sempre per 1-0 e sempre all'Olimpico. Solo l'avversario era diverso, fu la Juventus di Massimiliano Allegri allora a piegare il Diavolo.

ROMA - MILAN, PARTITA NATA SOTTO UNA CATTIVA STELLA

Poco da dire su questa partita, già indirizzata dopo pochi minuti col gol di Mancini al 2' e con l'ingenua espulsione di Gimenez al 21'. Nonostante una lodevole reazione della squadra, che ha trovato il pari con Joao Felix, alla lunga l'inferiorità numerica ha pagato. E nella ripresa Paredes su punizione e Cristante al termine di un batti e ribatti chiude in anticipo la stagione sportiva del Milan. La partita col Monza non avrà alcuna motivazione, non ci sarà in panchina nemmeno Sergio Conceiçao, espulso. Il cartellino rosso che si è visto sventolare dall'arbitro Piccinini è l'ultima cartolina della sua avventura in rossonero.