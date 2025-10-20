Milan, in Serie A è pioggia di record: il dato statistico che durava dal 2024 parla chiaro

Una partita da vera squadra quella di mister Allegri. Così il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Rafael Leão, che ha segnato un gol su azione e uno su rigore. Questo successo permette ai rossoneri di tornare in vetta alla classifica di Serie A.

Infatti, era da febbraio-aprile 2024 che il Milan non infilava in campionato almeno sei risultati utili di fila (5V, 1N): sette in quel caso. Inoltre, esattamente da un anno che il Milan non collezionata tre vittorie interne consecutive in Serie A: dal 19 ottobre 2024 (vs Venezia, Lecce e Udinese).

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa ore 20.45 DAZN/Sky/Now

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN