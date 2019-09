Milan-Inter, i numeri del derby della Madonnina numero 224

Quello di sabato sarà il 224esimo derby della Madonnina, il 171esimo confronto tra Milan e Inter prendendo in considerazione in Serie A ed è la sesta volta che la Stracittadina milanese viene giocata nel mese di settembre. Sarà il derby casalingo numero 86 per il Milan e si affrontano due tra le migliori difese del campionato in corso, con solamente un gol subito a testa.