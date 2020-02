Milan-Juve: Bennacer è stato il giocatore che ha recuperato più palloni

Come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nel match di ieri sera tra Milan e Juventus, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, Ismael Bennacer è stato il giocatore che ha recuperato più palloni. Nei primi cinque posti di questa speciale classifica ci sono solo rossoneri: dopo l'algerino, troviamo infatti Kessie con 11 palloni recuperati, poi Calabria, Calhanoglu e Theo Hernandez con 5 ciascuno.