Simon Kjaer, arrivato a gennaio al Milan e titolare fisso al centro della difesa milanista prima dell'infortunio contro il Torino, salterà sicuramente le prossime gare contro Genoa e Juventus: come riporta La Gazzetta dello Sport, il danese lavorerà a Milanello per essere pronto in vista del Lecce, match in programma lunedì 9 marzo.