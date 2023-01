MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic ha recuperato per la gara contro la Lazio, oggi si è allenato in gruppo a Milanello. Un recupero importante per mister Pioli, che vede anche svuotarsi l'infermeria. Rimangono quattro, attualmente, gli indisponibili: Florenzi, Maignan, Ballo-Tourè e Ibrahimovic.