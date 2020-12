Domani sera contro la Lazio, viste le sicure assenze di Kessie (squalificato) e Bennacer (infortunato), Rade Krunic giocherà certamente dal primo minuto in mezzo al campo: per il centrocampista bosniaco si tratta della seconda volta che partirà titolare in questo campionato dopo essere stato schierato dall'inizio da Pioli contro lo Spezia lo scorso 4 ottobre.