Milan, l'assenza di Calhanoglu si sta facendo sentire parecchio

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, l'assenza di Hakan Calhanoglu si sta facendo sentire parecchio nel Milan: il numero 10 milanista è infatti l'unico capace di avvicinare davvero i reparti di centrocampo e attacco. Senza di lui, la squadra rossonera è spezzata in due e non è un caso che, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic abbia dichiarato di essersi sentito troppo solo in avanti.