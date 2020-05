Milan, l'incontro social tra le calciatrici Bergamaschi e Piazza e la Scuola Media Breda di Sesto San Giovanni

Come ogni settimana il Milan ha rilasciato il bollettino settimanale riguardante le iniziative rossonere. Questo il racconto dell'incontro social tra le calciatrici rossonere Bergamaschi e Piazza e una scuola media di Sesto San Giovanni:

Non si fermano le attività organizzate da Fondazione Milan e Vita, momenti in cui le atlete e gli atleti rossoneri si mettono a disposizione per rispondere alle domande degli studenti delle scuole lombarde. Giovedì 30 aprile, Valentina Bergamaschi e Alessia Piazza, attaccante e portiere della Prima Squadra femminile, hanno incontrato una classe virtuale di circa 110 ragazze e ragazzi di terza della Scuola Media Breda di Sesto San Giovanni. Valentina e Alessia hanno raccontato come si sono avvicinate al calcio, il rapporto con le rispettive famiglie, i sacrifici fatti per arrivare a giocare ad alti livelli spiegando come, quando si ottengono i risultati, tutto venga ripagato e si trasforma in una bellissima sorpresa che si ripresenta giorno dopo giorno.