Milan, l’obiettivo è avere Tonali in condizione per la gara di Europa League

Sandro Tonali potrebbe fare il suo esordio con il Milan nell’amichevole di oggi contro il Brescia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è ragionevole pensare che Pioli lo butterà dentro almeno per uno spezzone di gara. L’obiettivo è portare il centrocampista a una condizione accettabile in vista del preliminare di Europa League: Tonali non è stato inserito nella lista UEFA, ma il Milan può provvedere a ridosso della partita.